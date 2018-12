Torino, Bonifazi ai saluti? Offerte pronte da Udinese e Bologna

Il difensore granata in prestito alla Spal potrebbe lasciare definitivamente il Torino già a gennaio: Udinese e Bologna alla finestra

Kevin Bonifazi continua a far parlare di sé. Il difensore classe ’96 di proprietà del Torino, ma attualmente in prestito alla Spal, si è distinto con la maglia dei ferraresi con ottime prestazioni. In particolare, il suo rendimento positivo, che non è calato neanche in occasione delle sfide contro Juventus e Roma, ha attirato l’interesse di alcune squadre di Serie A. In particolare, Udinese e Bologna hanno già contattato il Torino, dimostrandosi disposte ad acquistare il centrale già a gennaio. Le due squadre si contendono il giocatore, e potrebbero anche farne lievitare il prezzo di mercato. Il Torino aspetta offerte concrete, deciso a guadagnare il più possibile in caso di cessione di Bonifazi.