Torino Cagliari, le parole di Nicola nel post partita - Calcio News 24

Il Cagliari di mister Nicola, ha sfidato il Torino di Paolo Vanoli in trasferta. Le parole del tecnico rossoblù nel post gara

Il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato nel post partita contro il Torino di Paolo Vanoli in trasferta. Le sue dichiarazioni a Dazn:

STANCHEZZA – «Stasera i ragazzi hanno dato tutto, però obiettivamente eravamo stanchi. Abbiamo speso molto nelle ultime tre partite. Stiamo cercando di dare cambi. Non abbiamo avuto il giusto livello di energia. Non eravamo aggressivi, puliti, e lucidi. Abbiamo bisogno di uno stacco e recuperare le energie. Abbiamo perso perché eravamo più stanchi».

CAMBI – «Non abbiamo molte alternative, Luvumbo è assente da molto. Abbiamo adattato Augello. Lo stesso Zappa sta giocando tanto. Ci sono partite dove cerchi di fare ma non riesci. Ci sta che non riesci ad avere la giusta energia per contrapporti al Torino. Non me la sento di criticare i miei giocatori».

PRESSIONE – «Diciamo che eravamo in una via di mezzo. Quando dovevamo alzare la pressione non gestivamo la parità numerica. Abbiamo fatto fatica a ripartire. La squadra ha risentito di un grande sforzo nelle partite precedenti».

GAETANO – «Oggi c’erano due giocatori aggressivi e fisici. Non era facile per Gaetano, la pressione era asfissiante, devi gestire con più velocità la palla. Bisogna essere obiettivi sempre, non si è fatta la partita che si voleva fare».