Torino, il saluto di Cairo a Juric: «3 anni in cui hai dato tutto: in bocca al lupo»

Le parole di Urbano Cairo, proprietario del Torino, per Ivan Juric, ex tecnico dei granata dopo tre stagioni in panchina

Urbano Cairo, proprietario del Torino, sul suo profilo Instagram ha salutato Ivan Juric dopo il suo addio ai granata dopo 3 anni. Di seguito le sue parole.

«Caro Mister, grazie per questi 3 anni insieme in cui hai dato tutto e con la tua nota schiettezza. Non siamo arrivati dove avremmo voluto ma abbiamo lavorato bene e siamo certamente cresciuti. In bocca al lupo a te e al tuo ottimo staff per il vostro futuro. Sempre Forza Toro!»