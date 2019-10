Torino, Cairo non soddisfatto: per Mazzarri decisive le prossime gare

Torino, Cairo non è soddisfatto del rendimento della sua squadra. Per Mazzarri diventano decisive le prossime gare fino alla nuova sosta

Urbano Cairo non ha preso di buon gusto la sconfitta del Torino sul campo dell’Udinese. Il patron, sopratutto, non gradisce il fatto che la squadra, costruita da lui per puntare all’Europa League, graviti a metà classifica.

Tuttosport fa sapere che il numero uno granata ha dato tre gare di tempo a Mazzarri, ovvero le prossime che separano al Serie A dalla prossima sosta. Se il Toro non svolterà, il toscano potrebbe essere a rischio.