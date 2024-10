Torino, caso Cairo Red Bull: La Stampa rilancia, gli austriaci ora…

Tiene banco in casa Torino il caso tra Urbano Cairo e la Red Bull, dopo la smentita del patron La Stampa rilancia con nuove indiscrezioni

Continua a tenere banco il caso della presunta cessione del Torino da parte di Urbano Cairo alla Red Bull. Ieri il patron granata ha smentito categoricamente la possibilità di dire addio al club, confermando di non aver parlato con nessun acquirente (gruppo Red Bull o altri che siano). Questa mattina, La Stampa a tal proposito ha fornito ulteriori indiscrezioni sulla vicenda. Confermando – come raccolto da banche d’affari quali JP Morgan – la volontà dell’azienda austriaca di prendere impegni con un club italiano che goda di uno stadio di proprietà. Ecco un breve estratto dal quotidiano in merito.

TORINO – «Banche d’affari – tra cui JP Morgan – confermano che Red Bull è interessata a un impegno in Serie A e sta studiando il calcio italiano, valutando la possibilità di una disponibilità verso club che abbiano uno stadio di proprietà per sviluppare pure attività commerciali. L’accordo di sponsorizzazione con il Toro è stato proprio il primo impegno in Serie A per il ceo Mark Mateschitz, che invece ha già altre collaborazioni e squadre non solo in Europa (Lipsia e Salisburgo solo per fare due esempi) ma anche nel resto del mondo (Usa, Giappone, Brasile). Red Bull, raggiunta attraverso l’agenzia che cura i contatti in Italia, non conferma e non smentisce e rimanda all’ultima comunicazione sul Toro: l’annuncio di settembre quando è stata ufficializzata la sponsorizzazione come Official Energy Drink partner. Un altro elemento è che un importante studio legale milanese vicino agli interessi di Cairo, contattato da La Stampa, conferma la volontà del presidente di chiudere l’esperienza di con i granata dopo 18 anni di fronte a una proposta seria».