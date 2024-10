Torino Como, Milinkovic-Savic: «Conta la squadra, non le parate»

Il portiere del Torino ha parlato della sua meravigliosa prestazione in occasione della vittoria con il Como

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, è stato tra i migliori in campo nella vittoria dei granata per 1-0 contro il Como. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

VITTORIA – «Sì, era fondamentale vincere. Il come non era importante, l’importante era vincere. Questa vittoria sarà una grande spinta per tutti noi»

PARATE – «Lo dico sempre, le parate non contano, è il lavoro di squadra che fa la differenza. Oggi ho fatto il mio dovere, come altri compagni hanno fatto il loro in altre occasioni. Non ho vinto io i tre punti, li abbiamo vinti tutti insieme»