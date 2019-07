Torino-Debrecen, curva piena al Moccagatta: che atmosfera quella creata dai tifosi granata in Europa League

Il Torino non gioca nel suo stadio di casa, per dei lavori programmati di rizollatura del manto erboso dello stadio. La squadra di Urbano Cairo, quindi, si è spostata in blocco al Moccagatta di Alessandria, dove sta affrontando il Debrecen nei preliminari di Europa League.

Inizialmente si temeva un effetto freddo dello stadio, ma tramite le normative Uefa, la capienza dello stadio è stata aumentata di 2000 posti, che fanno tutta la differenza del mondo.