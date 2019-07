Torino-Debrecen, secondo turno di qualificazione di Europa League: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

(dal nostro inviato ad Alessandria) – Esordio stagionale per il Torino di Mazzarri, che sul neutro di Alessandria a causa dell’indisponibilità del Grande Torino affronta gli ungheresi del Debrecen nel secondo turno di qualificazione in Europa League. Un appuntamento da non sbagliare per evitare di complicare il cammino granata sul prestigioso palcoscenico europeo.

Torino-Debrecen 2-0: il tabellino

Marcatori: pt 20′ Belotti rig., 42′ Ansaldi

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi; Iago Falqué, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri.

Debrecen (4-4-2): Nagy; Kinyik, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Szecsi, Tozser, Haris, Varga; Trujic, Zsori. All. Herczeg.

Arbitro: Maae (Dan)

Note: ammoniti Varga e Pavkovics.

Torino-Debrecen: diretta live

1′ Comincia il secondo tempo, Garba in campo al posto di Szori nel Debrecen

46′ Dopo un minuto di recupero, al Moccagatta termina il primo tempo: Toro avanti 2-0

42′ RADDOPPIO DEL TORO! Ansaldi si invola sulla corsia mancina, guarda al centro e lascia partire un fortunoso ed involontario tiro-cross che beffa Nagy sul primo palo!

35′ Si fa vedere anche il Debrecen: traversone basso insidioso che attraversa l’area granata senza però alcuna deviazione

20′ TORO IN VANTAGGIO! Belotti si procura un calcio di rigore anticipando in velocità l’uscita bassa di Nagy e dagli undici metri trasforma con un’esecuzione potente ed angolata!

8′ Bella giocata di Belotti che di sponda serve un pallone goloso per l’accorrente Iago, ma lo spagnolo sparacchia a lato

5′ Toro subito vicino al gol: Iago innesca Belotti, pallone teso in mezzo e Bremer manca l’appuntamento con la deviazione da un passo

1′ Si parte, comincia l’avventura in Europa League del Toro!

Squadre in campo, tutto pronto per il fischio d’inizio: quasi 30° ad Alessandria

Torino-Debrecen: formazioni ufficiali

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi; Iago Falqué, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri.

Debrecen (4-4-2): Nagy; Kinyik, Szatmari, Pavkovics, Ferenczi; Szecsi, Tozser, Haris, Varga; Trujic, Zsori. All. Herczeg.