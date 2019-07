Torino-Debrecen: lo striscione della Maratona per Sinisa Mihajlovic – FOTO

Torino-Debrecen: lo striscione della Maratona per Sinisa Mihajlovic. Bel gesto dei tifosi granata per il loro ex allenatore – FOTO

Bellissimo gesto dei tifosi del Torino. I sostenitori granata sono presenti in gran numero a Moccagatta, per sostenere il Torino nella sfida nei preliminari di Europa League contro il Debrecen.

I tifosi della Maratona non hanno dimenticato il loro ex allenatore, Sinisa Mihajlovic, che sta combattendo contro una leucemia in forma acuta. Nella loro curva, infatti, i tifosi hanno esposto uno striscione con scritto: «Forza Sinisa».