Gabriel Strefezza stuzzica le fantasie di Torino e Fiorentina: la Spal fissa il prezzo del brasiliano

Torino e Fiorentina si contendono le prestazioni di Gabriel Strefezza, uno degli uomini chiave della Spal.

Il brasiliano non resterà a Ferrara anche nel corso della prossima stagione, specialmente in caso di retrocessione in Serie B. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.