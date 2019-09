Torino, Fiorentina e Chievo fanno causa a IMG: chiesti 554 milioni di euro

Torino, Fiorentina e Chievo fanno causa a IMG, società che gestisce i diritti televisivi delle squadre di Serie A all’estero

Torino, Fiorentina e Chievo fanno causa a IMG, società che gestisce i diritti televisivi di alcune squadre di Serie A per la trasmissione delle partite all’estero. I tre club chiedono un risarcimento di 554 milioni di euro, in totale.

Come riportato da Milano Finanza, i tre club sostengono che la IMG si sia impegnata in pratiche anticoncorrenziali in merito ad alcuni diritti televisivi dei campionati A e B.