Torino, Gosens in arrivo: ecco la CIFRA e QUANDO si chiude il colpo di mercato

Il Torino si prepara ad abbracciare Robin Gosens, il colpo di calciomercato dall’Union Berlino in arrivo, cifre e cosa serve per chiudere

Ormai non ci sono più dubbi: l’obiettivo numero uno di calciomercato in casa Torino è Robin Gosens. Il club sabaudo da mesi ha messo gli occhi sul calciatore e (a quanto pare) non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi scappare l’opportunità di portare in Italia l’ex esterno di Atalanta prima e Inter poi.

Lo ribadisce stamane Tuttosport, che aggiunge come finalmente sia iniziata a ridursi la differenza tra la domanda e l’offerta. Ricordiamo che l’Union Berlino (club che possiede il cartellino del calciatore) avrebbe fissato un prezzo vicino ai 10 milioni di euro. Nelle ultime ore il club di Urbano Cairo era invece arrivato a offrirne 7 più uno per il prestito oneroso. Quel che è certo, è che come ribadisce il quotidiano la volontà di chiudere la trattativa c’è eccome. Il dt Vagnati accelera, tra poco più di una settimana ci sarà infatti l’esordio stagionale del Torino in Coppa Italia con il Cosenza (l’undici di Agosto)