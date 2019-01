L’assenza di Meite in Torino-Inter pesa come un macigno: senza il francese i granata hanno ottenuto solo sconfitte

Questa sera il Torino scenderà in campo allo Stadio Grande Torino per affrontare l’Inter. I granata cercheranno di trovare la vittoria che farebbe avvicinare il Toro alle posizioni europee. Ci sono però ci sono diverse statistiche che non fanno ben sperare. Nell’11 di Mazzarri non ci sarà un elemento chiave della formazione granata: Soualinho Meité. La sua squalifica peserà come un macigno per la squadra di Walter Mazzarri. Con lui in campo, i granata hanno infatti ottenuto una media di 0.9 gol subiti a partita, una media che s’impenna sensibilmente in sua assenza (due volte) e arriva a 2.5. In entrambi i casi, tra l’altro, il Torino ha perso.