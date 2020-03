Torino, Izzo a sostegno del suo Paese con un messaggio sui social: «Restiamo uniti in questo momento difficile»

Anche Armando Izzo ha fatto sentire la sua voce sui social. Per sostenere il suo Paese e invitare tutti i tifosi granata (e non soltanto, naturalmente) a tenere duro nelle difficoltà.

«Restiamo uniti in questo momento difficilissimo per l’intero Paese!», ha scritto il difensore del Torino a margine di una foto che lo immortala a casa in compagnia delle due figlie.