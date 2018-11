L’ex attaccante del Torino, Josef Martinez, ha trovato la sua giusta dimensione nella Major League Soccer: i suoi rigori scatenano il web

L’ex attaccante del Torino, Josef Martinez, sembra aver trovato finalmente la sua giusta dimensione in MLS, massimo campionato di calcio americano. Con la maglia degli Atlanta United ha infatti trovato ben 31 reti nella stagione regolare bissando il precedente record per il campionato americano. In totale, fino a questo momento, Martinez ha segnato 53 gol in 58 partite. Numeri impressionanti se paragonati a quelli registrati in Serie A con i granata. Dal 2014 al 2017, Martinez era riuscito ad insaccare solamente 13 reti in 76 presenze. Davvero poco per un attaccante che aveva l’appoggio da parte di tutta la dirigenza granata.

In MLS, nell’Atlanta, Martinez è l’attuale rigorista della squadra in quanto ha segnato 11 reti su 12 penalty calciati. Tutti segnati con una tecnica innovativa: il saltello, poco prima di arrivare sul pallone, spiazza tutti i portieri che si trova di fronte. Nulla di irregolare, ma assolutamente da vedere