Torino, Juric: «Sfortunati con gli arbitri, volevamo vincere»

Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, nel post partita della sfida di Serie A contro il Frosinone. Tutti i dettagli

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Frosinone-Torino, terminata 0-0.

PAROLE – «Gara tosta come mi aspettavo, è andata a fasi alterne per le due squadre. Il punto va bene anche se volevamo vincere. Con gli arbitri siamo poco fortunati, in gare con cosi tanto equilibrio gli episodi determinano e noi stiamo pagando tanto».