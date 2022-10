Senza Bonucci la Juve è meglio o peggio?

Si avvicina il derby e sembra molto probabile l’esclusione del capitano da parte di Allegri. Ma senza Bonucci, la Juve quali risultati ha avuto?

– SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0 Coppia centrale Rugani-Bremer: il brasiliano fa un liscio che origina il palo colpito dai padroni di casa. La difesa non subisce gol, ma l’attacco blucerchiato non è certo tra i più insidiosi, come testimonierà il resto del campionato

– JUVENTUS-ROMA 1-1. Buona Juve, Danilo a fare coppia con Bremer, la rete giallorossa arriva da calcio d’angolo

– JUVENTUS-SPEZIA 2-0. Un altro clean sheet senza Bonucci. Insieme a Bremer stavolta c’è il nuovo acquisto Gatti

– FIORENTINA-JUVENTUS 1-1 Danilo nuovamente al centro con Bremer. La Juve prende un gol in ripartenza, uno di quuelli denunciati da Allegri ieri in conferenza tra gli errori più gravi in stagione, segni di forte disattenzione assolutamente da non ripetere

– MONZA-JUVENTUS 1-0 Gatti e Bremer naufragano come e forse peggio della squadra. L’esclusione di Bonucci fa rumore. L’allenatore la giustificherà successivamente dicendo che era normale un turno di riposo dopo che aveva giocato tante partite ravvicinate

– JUVENTUS-MACCABI HAIFA 3-1. Bonucci in panchina, Danilo e Bremer in campo, ripresa con gli israeliani che vanno in gol e colpiscono 3 pali dopo che Leo ha preso il posto di Cuadrado, cambiando l’assetto difensivo con lo spostamento da Danilo sulla fascia