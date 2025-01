Torino Juventus, Motta e Vanoli espulsi dopo una rissa tra le panchine: ecco cos’è successo nel derby della Mole

Attimi di tensione durante Torino Juventus, espulsi Paolo Vanoli e Thiago Motta dopo una rissa, cos’è successo nel derby

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Si è acceso – e non solo dal punto di vista del risultato sportivo – il derby della Mole Torino Juventus. Intorno all’ora di gioco, mentre granata e bianconeri si stavano dando battaglia sul manto erboso dell’Olimpico Grande Torino, le panchine delle due squadre hanno infiammato i 27’000 presenti per la stracittadina piemontese. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito. Nasce tutto da un intervento al limite del sanzionabile da parte di Savona nei pressi dell’area amica. Per l’arbitro Fabbri però (per altro vicinissimo all’azione) non c’è nulla.

Ed è così che lo staff di Paolo Vanoli – proprio dopo il ‘mancato’ fischio – ha iniziato a lamentarsi e invocare alcune grida nei confronti dello stesso direttore di gara e del quarto uomo, scatenando così le furie dei rivali della Vecchia Signora. Thiago Motta in modo particolare si è dunque avvicinato all’ex Venezia nel tentativo di spintonarlo, incontrand.ini intorno ai tecnici i quali vengono allontanati. Solo dopo qualche istante torna la quiete sul rettangolo verde. Riprende Torino Juventus.