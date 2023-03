Torino, l’agente di Adopo deluso per lo scarso impiego del giocatore

Yvan Le Mee, agente del giocatore del Torino Michel Ndary Adopo, ha parlato dello scarso impiego concessogli da Juric

Yvan Le Mee, agente del giocatore del Torino Michel Ndary Adopo, ha parlato a Sportitalia dello scarso impiego concessogli da Juric.

PAROLE – «Siamo delusi dallo spazio che la società gli ha concesso, soprattutto perché quando è sceso in campo ha fatto bene. Ci sono offerte per lui e abbiamo tempo per prendere una decisione: aspetteremo la fine, perché non siamo contenti».