Torino, l'agente di Lazaro: «Subito impressionato. Inter? Legato a loro, ma il club...»

Hagmayr, procuratore di Valentino Lazaro, ha parlato del neo esterno del Torino ai microfoni di Tuttosport.

PRIMI CONTATTI – «Circa quattro mesi fa. Tino era al Benfica, ma non sapevamo se sarebbe rimasto o meno. Io ho il compito di seguire il mio assistito, quindi dovevamo guardarci intorno per vagliare altre possibilità. Abbiamo parlato con svariati club, tra cui il Torino. È stato importante per capire come i granata fossero la miglior soluzione possibile. Come il fatto che Lazaro apprezzi particolarmente Juric come allenatore».



APPREZZAMENTO DI JURIC – «Certamente. Tino prima di dire di sì al trasferimento ha parlato con l’allenatore. Hanno avuto una conversazione significativa, il cui il tecnico ha mostrato di avere fiducia in Lazaro e nelle sue capacità. Questo ovviamente è stato molto importante. Devo però aggiungere che anche Vagnati lo è stato in questo trasferimento. Siamo stati in contatto continuo con lui, si è instaurato subito un ottimo feeling. Anche lui apprezza molto Lazaro, ha fatto un ottimo lavoro».



FORMULA DEL TRASFERIMENTO – «Si deve vedere cosa il calciomercato offra ai calciatori e ai club. È un fatto che questa finestra di mercato è difficoltosa per i giocatori, ma anche per le società. Per noi firmare per il Torino, per un club con grande tradizione, era la scelta giusta. Ci sarà poi la possibilità per i granata di acquistare definitivamente il cartellino dell’atleta. Vedremo quello che accadrà, a oggi le impressioni sono più che positive».



CONFERMA – «Questa è l’idea condivisa, che ovviamente diventa l’obiettivo di Lazaro: Tino sicuramente proverà a dare il meglio di sè».



NIENTE CHAMPIONS – «Pazienza, l’importante per Tino è scendere in campo con continuità.

Conosciamo il calore dei tifosi granata, vorrà ricambiare il loro affetto. L’importante è fare un buon lavoro e aiutare la squadra a raggiungere i target stabiliti».



RIMANERE ALL’INTER – «L’Inter è sempre qualcosa di speciale per Valentino, ma se i nerazzurri hanno deciso in modo diverso, si deve accettare tale disposizione. Ora guardiamo avanti. Lazaro sta già pensando a come dare il massimo per il Torino».



ALTRI INTERESSI – «Su di lui c’era un’altra squadra in Italia. Ma pure qualcosa in Germania e in Francia. Lui però voleva mettersi alla prova in Serie A. Il Torino ci ha particolarmente impressionato. È la migliore opzione per lui, vedrete».