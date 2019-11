Torino, Laxalt è un jolly. Mazzarri pensa come utilizzarlo

Torino, Diego Laxalt rappresenta un jolly per Mazzarri. Il tecnico granata pensa a dove schierare in campo l’uruguaiano

Diego Laxalt è arrivato a Torino in un caldissimo giorno di fine agosto. Da quel momento la sua avventura in granata non è pienamente decollata ma adesso Walter Mazzarri pensa a come utilizzarlo.

La Gazzetta dello Sport spiega come il classe ’93 rappresenti un vero e proprio jolly per il tecnico, che può scegliere di schierarlo come terzino, esterno alto ma anche in mezzo al campo.