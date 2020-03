Torino, Longo punta sull’amuleto Lukic: il giocatore serbo perno del centrocampo granata per risollevare la classifica

L’arrivo di un nuovo allenatore in panchina porta sempre con sé un rimescolamento delle gerarchie nei vari ruoli. A maggior ragione nel caso di un tecnico come Moreno Longo, che non guarda alla carta d’identità ma alla dedizione – ogni giorno – in allenamento.

E con il suo arrivo in granata – ritorno, per meglio dire – c’è chi ha tratto sicuramente beneficio. Come Sasa Lukic, che con Longo ha disputato per intero le tre gare sotto la sua gestione. Il tecnico ha fatto del serbo, probabilmente l’elemento più completo della mediana, un perno fondamentale del suo centrocampo. Con cui provare a risollevare la classifica e conquistare il prima possibile la salvezza.