Torino, mercato bloccato: Cairo e Vagnati al lavoro per accelerare

Il mercato del Torino non si sblocca, ora c’è l’insidia della concorrenza: Juric, intanto, aspetta i rinforzi

Trattative che non si sbloccano e inserimenti della concorrenza, il calciomercato del Torino resta fermo a Pellegri. E Juric, che dalla sua Croazia sta tornando sotto la Mole per cominciare i lavori al Filadelfia a partire da lunedì, comincia ad essere un po’ insofferente. A due giorni dal raduno e ad un mese e mezzo dalla fine del campionato, il presidente Cairo e il dt Vagnati sono riusciti a regalargli soltanto il classe 2001, già in granata da gennaio in avanti.

Pericolo concorrenza

E adesso la strada per arrivare ad altri obiettivi di mercato appare decisamente in salita. Come quella per Luis Henrique, il quale giusto qualche giorno fa sembrava promesso sposo al Toro: il brasiliano del Marsiglia ha tentennato perché avrebbe preferito rimanere in Francia, così proprio nelle ultime ore c’è stato il sorpasso del Nantes. Il classe 2001 potrebbe dare precedenza al club che si è salvato in extremis nella scorsa Ligue 1, anche se in via Arcivescovado proveranno fino all’ultimo a convincerlo.

Sfide con i viola

Sugli altri oggetti del desiderio, invece, si sta muovendo anche la Fiorentina: i viola hanno trionfato nel primo duello, quello che riguardava Mandragora, e adesso rappresentano la principale insidia per Praet. Il belga, vero perno del primo Toro di Juric, è corteggiato dal patron Commisso, il quale sembra avanti nella corsa grazie ad un’offerta più convincente per il Leicester.

E i due club si contendono pure lo stesso portiere, con Gollini che sta risalendo nel taccuino di nomi di Vagnati. Dragowski, guarda caso della Fiorentina, sta virando verso l’Espanyol, così i granata hanno dirottato sull’estremo difensore dell’Atalanta, un altro obiettivo viola. Il tandem Cairo-Vagnati ha cominciato i discorsi con la dirigenza bergamasca, la partita per Gollini è appena all’inizio.