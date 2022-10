Torino Milan, Juric contro Pioli: che sfida sarà

Torino Milan, quella tra granata e rossoneri è anche la sfida tra Juric e Pioli: ecco che partita sarà quella di stasera

La Gazzetta dello Sport, a firma Luca Bianchin e Mario Pagliara, propone per Torino-Milan i temi della sfida, concentrandosi su 4 aspetti per ognuna delle due squadre.



TORINO

1) Il gioco. Più trasformista, meno furioso ma più divertente

2) La difesa. Schuurs da regista, exploit Buongiorno. In casa c’è un

muro

3) Il tasso tecnico. Ricci alza il livello, Lazaro crea tanto. E la

squadra cresce

4) La trequarti. Vlasic intoccabile, Radonjic-Miranchul per colpire



MILAN

1) Il gioco. Principi chiari ma variazioni di gara in gara

2) La difesa. Kalulu due in uno, sempre con la testa. E questo Gabbia…

3) Il tasso tecnico. Theo Hernandez pezzo unico. E Bennacer può cambiare

la partita

4) La trequarti. Diaz favorito su De Ketelaere. Ma è Leao la guida