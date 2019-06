Calciomercato Torino, Millico-Rauti la coppia del futuro: cosa succede ora

Torino, il futuro parte dalle giovanili: cosa sarà della coppia d’oro Millico-Rauti con l’inizio del mercato

Si è parlato molto di Vincenzo Millico. Merito dei suoi 29 gol in Primavera. Potevano essere anche di più, ma un problema al bicipite femorale e le prime convocazioni con la prima squadra lo hanno tenuto fuori dai giochi. Ora, dopo una stagione di consacrazione è pronto per partire per Bormio con il Torino dei grandi.

Con lui, ci sarà quasi sicuramente Nicola Rauti, classe 2000, spesso oscurato dalle prestazioni del suo partner d’attacco. A differenza di Millico, è più un bomber d’area di rigore: in questa stagione sono stati ben 22 i gol. In totale, il tandem Millico-Rauti, ha siglato ben 51 reti: ora sono a disposizione di Mazzarri per il ritiro (forse partiranno in prestito) e chissà, magari un giorno formeranno la coppia del Toro che verrà.