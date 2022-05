Conferenza stampa Juric: «Vogliamo finire bene il campionato poi si vedrà»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

CONDIZIONE – «Mancherà Lukic ma per il resto stiamo tutti bene. In qualche modo lo sostituiremo»

SUPERGA – «Momento emozionante, soprattutto quando Belotti ha letto tutti i nomi. Mi è rimasta la sensazione di unità che c’è nell’ambiente e l’ambizione per il futuro»

FINALE DI STAGIONE – «Dobbiamo migliorare e continuare ad esprimerci come abbiamo fatto in questo ultimo periodo. L’idea è quella di fare più punti possibili. E’ stato difficile mettere le cose a posto dal mio arrivo. Ora la società deve capire quale strada intraprendere. Non è facile fare step ma devi fare le cose giuste. Voglio finire bene il campionato e poi si vedrà»

BELOTTI – «Con lui parlo di tutto, fosse per me deve sedersi e firmare. La mia sensazione è che sia un gioco da bambini quello che sta succedendo. Quest’anno ha avuto diversi infortuni, ma lui può dare molto di più a questa squadra».

VERDI – «Sono felice per lui. Qui si è sempre comportato bene, è un ragazzo bravo e puro. Sta trovando continuità dopo i tanti infortuni patiti nella prima parte di stagione».