Torino: le 4 ragioni per credere al sogno Europa

Dopo il pareggio nel Derby il Torino crede ancora di più alla qualificazione alle coppe Europee: i 4 motivi della fiducia

Frosinone, Inter, Bologna e Verona: non è un calendario semplice quello del Torino per i prossimi 4 impegni, ma dopo lo 0-0 del derby l’idea che l’Europa sia un obiettivo possibile è supportata da 4 motivazioni, secondo l’analisi che fa il giornale di proprietà di Urbano Cairo, La Gazzetta dello Sport.

1) Fiducia dopo il derby. E contro le grandi, vedi il doppio 3-0 su Napoli e Atalanta, i granata hanno firmato grandi imprese, i prossimi impegni pertanto non devono spaventare.

2) Zapata in splendide condizioni. Un attaccante del suo calibro è un fattore che hanno in pochi e che può produrre punti pesanti.

3) Il muro in difesa. Milinkovic fa collezione di clean sheet. E Buongiorno e Rodriguez si stanno comportando benissimo, ancor più stimolati il primo dalla possibile e il secondo dalla sicura convocazione per l’Europeo in Germania.

4) L’energia dei giovani. Con la Juve si è visto un Ricci pimpante, in crescita nella ripresa. Tenuta fisica, maturità e classe: sono tre cose che possono regalare nel finale di stagione.