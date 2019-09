Torino, per Millico permanenza fino a gennaio. Poi le valutazioni

Torino, Millico rimane alla corte di Mazzarri nonostante l’interesse del Pisa. A gennaio le valutazioni su un suo possibile prestito

Vincenzo Millico è rimasto al Torino nonostante sia stato vicino alla cessione in prestito al Pisa. Il giocatore, che ha esordito e segnato quest’estate nei preliminari di Europa League, è ancora a tutti gli effetti una carta per Walter Mazzarri.

L’edizione odierna di TuttoSport esclude una possibile cessione in un campionato estero in cui il mercato è ancora aperto, per cui per il giovane si profila una permanenza almeno fino a gennaio. A quel punto si valuterà, in base allo spazio avuto, una possibile cessione in prestito per crescere.