Calciomercato Torino, Vagnati guarda in casa Siviglia per l’attacco: al dirigente piace Rafa Mir per rinforzare la rosa di Juric

Il Torino sta lavorando al calciomercato e sta pensando a un rinforzo importante per l’attacco. L’identikit risponde al nome di Rafa Mir del Siviglia come riportato da Diario de Sevilla.

Il giocatore potrebbe lasciare la Spagna già nel mercato invernale perché non rientra nelle rotazioni del tecnico e starebbe spingendo per la cessione. Opzione importante per i granata con Vagnati al lavoro per rivoluzione l’attacco di Juric.