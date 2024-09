Accostato a Lazio e Milan Samuele Ricci del Torino pare finito nel mirino del Manchester City, nuove informazioni dall’Inghilterra, cos’è successo ieri

Diciamolo fin da subito: la trattativa per portare Samuele Ricci dal Torino al Manchester City (ammesso che ne sia mai esistita veramente una) è tutt’altro che in fase avanzata. Il centrocampista granata però, altrettanto doveroso sottolinearlo, pare aver già fatto breccia nel cuore dei tifosi inglesi, dopo che le prime voci su un suo possibile trasferimento hanno iniziato a circolare in settimana.

Il primo a riportare la notizia è stato il Guardian. Secondo l’autorevole quotidiano britannico infatti, Pep Guardiola – alla disperata ricerca di un centrocampista dopo l’infortunio del pupillo Rodri – avrebbe aggiunto il nome di Ricci nella personalissima lista dei desideri di gennaio. A ben vedere, l’ex stella dell’Empoli aveva già attirato l’attenzione (oltremanica e non solo) mettendosi in mostra nell’ultima prova inanellata con gli azzurri contro la Francia in Nations League.

Un ‘classico’ rumors di calciomercato insomma, ma è quanto bastato per accendere l’entusiasmo dell’ambiente citizens. Qualche centinaia di supporter inglesi, non a caso, ha osservato incollata al televisore l’ultima partita del classe 2001, ieri pomeriggio contro la Lazio. Rimanendone per altro entusiasmata (Ricci è stato tra i pochi a salvarsi nel ko del Torino). Lo testimoniano le dozzine e dozzine di interazioni raccolte sui social: dalle lodi su X, ai commenti – nel aleatorio tentativo di convincere il numero 28 – rilasciati sotto il suo account Instagram. E se ciò non bastasse, sempre nella giornata di ieri la nota piattaforma Transfer News ha confermato e ribadito l’indiscrezione prima citata.

Quel che è certo, è che anche qualora l’interesse del Manchester City per Samuele Ricci dovesse risultare effettivamente concreto, la fumata bianca difficilmente potrebbe arrivare a stretto giro. Un conto sono le ambizioni di Guardiola e staff, tutt’altro convincere il calciatore. Così come per il Torino: difficilmente disposto a cedere – per quanto a cifre faraoniche – il pezzo (forse) più pregiato del proprio arsenale. Non resta che attendere per novità più attendibili e fondate nei prossimi giorni, ricordiamo come anche Milan e Lazio furono in passato accostate alla mezz’ala granata.