Torino, rifiutati 60 milioni di euro per Belotti: i dettagli

Il West Ham all’assalto del Gallo Belotti. Il centravanti tentato dalla Premier con una maxi-offerta degli Hammers: le ultime

Il West Ham torna alla carica per il Gallo Belotti. Il Torino avrebbe rifiutato una proposta da 60 milioni di euro da parte del club inglese per il suo centravanti, autore di un’ottima stagione con Mazzarri in panchina.

Il presidente Cairo, stando a quanto riferito da Tuttosport, ha respinto il West Ham. Il Gallo, 4 gol ieri nel test con il Merano, è ancora al centro del progetto granata.