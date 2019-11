Torino, Rincon non al meglio: in Nazionale col preparatore atletico

Torino, Rincon non al meglio delle condizioni fisiche: il centrocampista ha risposto alla convocazione della Nazionale

Il Torino si è allenato oggi al Filadelfia a porte aperte. All’appello nella squadra di Mazzarri, mancano i nove nazionali e anche i vari infortunati. Tomas Rincon ha risposto alla convocazione della nazionale venezuelana.

Il centrocampista del Torino, ancora non al meglio, è andato in Nazionale insieme al preparatore atletico granata Alessandro Gatta, come appreso dalla redazione di Calcio News 24. Il Venezuela sarà impegnato in Giappone in amichevole con la nazionale nipponica.