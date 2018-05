Toro, scocca l’ora dei rinnovi: Moretti e Obi verso il sì, Acquah addio

Toro, scocca l’ora dei rinnovi: Moretti pronto a mettere nero su bianco a dispetto dei 37 anni, anche Obi verso la conferma. Acquah ad un passo dalla Premier League

Tu sì, tu no, tu forse. Il Torino sfoglia la margherita e, intanto, costruisce il proprio futuro. Con uno sguardo attento rivolto al mercato, certo. Ma anche con la consapevolezza di dover fare al contempo chiarezza all’interno del proprio spogliatoio. Tra chi va e chi resta. A partire da Emiliano Moretti, colonna portante della squadra a dispetto della carta d’identità che si è legato in maniera viscerale alla causa granata. E così i tifosi hanno fatto con lui. Uno della sua esperienza può sempre tornare utile, e allora il rinnovo di un ulteriore anno del contratto in scadenza in estate sarà una delle prossime mosse di Cairo. Moretti farà ancora parte del pacchetto di centrali a disposizione di Mazzarri e, come ogni anno, sarà in grado anche di ritagliarsi il suo spazio.

Nel solco del centrale, dovrebbe inserirsi anche il discorso che porta a Joel Obi. La riconferma del nigeriano, in scadenza nel 2019, è infatti sicuramente più probabile rispetto ad una sua partenza. Anche perché, dopo tanti anni, è finalmente riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di infortunato cronico. Mazzarri gli chiederà di dare di più e la dirigenza, quando si convincerà definitivamente a trattenerlo, potrebbe ridiscutere il suo contratto anche per scongiurare il rischio di perderlo a zero il prossimo gennaio. Situazione ben differente, invece, per quanto riguarda Acquah. Che le valigie in mano le ha, eccome. Il ghanese non si sente una riserva, ma nemmeno un titolare fisso. E per un classe ’92, che può spiccare il volo in un’età perfetta per completare il percorso di maturazione, giocare con continuità diventa fondamentale. In questo senso risultano allora molto allettanti le sirene della Premier League…