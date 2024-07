Torino, la Roma VUOLE Bellanova: SVELATA la risposta di Vagnati ai giallorossi. Le ULTIME

Torna di moda il nome di Bellanova per il calciomercato Roma. Ecco la risposta del Torino circa l’interesse giallorosso

Il Torino deve fare i conti con l’interesse della Roma per Bellanova. L’esterno reduce da un campionato positivo, in particolar modo dalla seconda parte di stagione in poi, è finito nel mirino del club capitolino.

Come riporta Tuttosport, i granata hanno però alzato il muro dato che considerando l’ex Inter un punto fermo della rosa di Vanoli. Oltre alla Roma, sul calciatore c’è anche il Manchester United.