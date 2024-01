Il Torino guarda in casa del Partizan Belgrado per rinforzare l’attacco, ma prima deve fare qualche cessione per liberare posto

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore che piace ai granata è Matheus Saldanha. Attaccante brasiliano classe ’99 su cui c’è anche l’interesse del Fenerbahce. Prima però Vagnati e Cairo dovranno sfoltire la rosa in avanti: Seck piace in Turchia, Radonjic è in uscita e anche Pellegri piace a qualche club in Italia (Genoa su tutti).