Torino-Sampdoria 2-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Torino e Sampdoria scenderanno in campo alle ore 21 per disputare il turno infrasettimanale di Serie A. Quella dell’Olimpico sarà una gara decisiva per l’Europa. Entrambe le squadre sono infatti appaiate a quota 45 punti e, in caso di vittoria di una delle due, si farebbe vicina addiritttura la zona Champions League.

Un pareggio serve poco ad entrambe, una sconfitta potrebbe esser invece decisiva in senso negativo per una delle due squadre. Al match ci arriva meglio la squadra di Giampaolo che è forte della vittoria contro il Milan. Dall’altra parte, il Torino arriva da un pareggio e una sconfitta. Due stop che hanno frenato la corsa dei granata nelle ultime giornate.

Torino-Sampdoria 2-0: pagelle e tabellino

Marcatori: 33′, 45’+1 Belotti

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lukic, Zaza, Damascan, Parigini, Djidji, Bremer. Allenatore: Mazzarri

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley (40′ Tonelli), Murru; Vieira, Praet, Linetty; Ramirez (60′ Defrel); Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Rafael, Belec, Saponara, Sala, Jankto, Sau, Tavares, Ferrari. Allenatore: Giampaolo

Arbitro: Maresca

Torino-Sampdoria: diretta live, moviola e sintesi

60′ – Primo cambio Sampdoria: fuori Ramirez, dentro Defrel

SECONDO TEMPO

45’+1 – RADDOPPIO TORINO! Doppietta di Belotti! Il capitano granata strappa sulla trequarti e apre per Ansaldi sulla sinistra, attaccando la profondità. Palla di ritorno per lui, con Andersen che devia regalando un tap-in comodo comodo al Gallo.

43′ – CLAMOROSO, Maresca giudica regolare il contatto su Belotti.

42′ – VAR per Maresca, che va a visionare una trattenuta su Belotti da parte di Andersen. Dalle immagini il fallo sembra netto.

40′ – Colley abbandona il campo. Cambio forzato per la Sampdoria. Al suo posto Tonelli. Il difensore si era fatto male alla mezz’ora dopo un contrasto con Belotti. Da valutare le sue condizioni.

33′ – GOL DI BELOTTI! Cross di De Silvestri dalla destra, Belotti anticipa di testa in piena area e sblocca le marcature.

25′ – Rincon resta a terra Thomas Rincon, con Maresca che autorizza l’intervento dei sanitari granata. Il giocatore si rialza e prova a stringere i denti. Condizioni che vanno valutate.

14′ – Il VAR segnala un tocco sospetto con il braccio da parte di Murru su un’occasione granata in area Samp. Maresca, dopo aver visionato le immagini, non concede il penalty al Torino.

Torino-Sampdoria: formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo

Torino-Sampdoria: probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ansaldi, Rincon, Lukic, Baselli, De Silvestri; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Torino-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

