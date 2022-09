Conferenza stampa Juric: «Buongiorno ha doti da leader. Sassuolo? Sfida molto difficile»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Sassuolo

ASSENZA – «E’ una sofferenza vedere le partite da casa. Non si può intervenire, è una sensazione diversa».

SASSUOLO – «Sarà una gara difficilissima, loro hanno preso giocatori con le giuste caratteristiche. Hanno tanta qualità di palleggio, dobbiamo giocare con fisicità»

REALIZZAZIONE – «I numeri sono questi e la storia dei giocatori è quella. Ognuno dei miei giocatori deve fare la stagione della vita e andare oltre alle proprie caratteristiche».

SINGO – «Ha recuperato da un problema e ora sta bene. Anche Lazaro sta bene ma può fare ancora meglio. Devono ritrovare la forma».

BUONGIORNO – «Sta lavorando tanto e sta sfruttando le occasioni. Non so se verrà convocato in Nazionale, ma può ancora crescere tanto. Ha doti da leader naturali».

CONDIZIONE – «Miranchuk lo riavremo dopo la sosta. Karamoh ha bisogno di tempo. Radonjic sta bene, ha un po’ un problema nel recupero ma questa settimana l’ha fatta piena e sarà a disposizione».