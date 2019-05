I Granata raggiungono quota 60 punti: non facevano così bene dalla stagione 1948/48. Ma bisogna superarsi per l’Europa

Una stagione storica per il Torino di Walter Mazzarri che con la vittoria sul Sassuolo fa record di punti. I granata si trovano a quota 60, in attesa della partita della Roma di stasera, in cui, destino della sorte, i granata dovranno fare il tifo per i rivali cittadini della Juventus.

Il Torino non aveva mai raggiunto 60 punti, nell’era dei tre, in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1948/1949. Insomma, un’impresa storica che però non assicura ancora l’Europa League al Torino: servirà superarsi ancora.