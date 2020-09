Torino, tamponi negativi: allenamento a gruppetti nel pomeriggio

Dopo la positività di due membri dello staff del Toro, i giocatori si sono sottoposti a tampone che hanno dato esito negativo

Ansia Covid-19 in casa Toro. Dopo la positività di due membri dello staff, emersa nella giornata di ieri, il club ha deciso di sospendere l’allenamento mattutino in attesa del risultato del giro di tamponi effettuato.

Come appreso dalla nostra redazione, i tamponi hanno dato esito negativo e già oggi pomeriggio i giocatori granata torneranno in campo per una seduta a gruppetti. Domani sarà effettuato un nuovo giro di tamponi. Allerta massima in casa granata vista anche la positività del presidente De Laurentiis che ieri era in compagnia del presidente Cairo in Lega Calcio.