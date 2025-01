Torino, Cairo rassicura Vanoli: la disamina del presidente su un calciomercato che fatica a decollare 

Torino, Urbano Cairo manda un messaggio a Paolo Vanoli, le parole sul calciomercato ed il punto sulle trattative, cos’è successo post Cagliari

Paolo Vanoli e Urbano Cairo con ogni probabilità non ne verranno mai a conoscenza, ma ieri sera – poco dopo le 23e30 – entrambi hanno avuto modo di esprimersi quasi contemporaneamente sul medesimo argomento: il calciomercato del Torino. Il primo, in conferenza stampa. Il secondo, con i giornalisti presenti all’esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino, dove Che Adams e compagni avevano da poco superato per 2 reti a 0 il Cagliari di Davide Nicola.

Se il tecnico ha ribadito ermetico: «Dobbiamo sostituire Zapata, ho chiesto un giocatore, basta», il patron alessandrino ha avuto invece modo di tratteggiare con maggior dovizia di particolari la questione. Sulla necessità di rinforzare la rosa vanoliana Cairo ha infatti spiegato: «Faremo, io voglio fare. Poi chiaro, devi fare robe intelligenti», confermando subito dopo di aver intavolato più di qualche trattativa: «Ce ne sono, fin troppe!».

Sul capitolo uscite invece, l’editore di Masio è sembrato chiudere le porte agli ultimi rumors inerenti ad alcuni pezzi pregiati della scuderia: «Se ci saranno cessioni? Non…non lo so. Vogliamo fare una cosa buona per noi che funzioni». Da un Samuele Ricci nel mirino di Inter e Milan (ma con spasimanti anche oltremanica), alle sirene russe per Ilic, passando per un Sanabria che sembra sempre più ai margini del progetto. Pur senza citarli il riferimento potrebbe essere a questi calciatori.

Torino

La chiosa, per finire, sulle tempistiche delle operazioni: «Non vogliamo aspettare l’ultimo giorno per i colpi. L’ultimo giorno è il 3 febbraio, io poi alle 8 ho un impegno quindi vogliamo fare prima» con annessa risata.

Chissà se Vanoli, una volta liberatosi dello shangai di interviste post gara, avrà avuto modo di reperire le parole di Cairo. E chissà, nel caso, quale pensiero gli avranno suscitato le rassicurazioni a distanza ricevute del suo presidente. Nel frattempo, una prima risposta è arrivata dai 19’000 presenti al Grande Torino, anche ieri artefici di una fragorosa contestazione per l’operato della società. Il pallottoliere degli acquisti del Toro in questa sessione di calciomercato targata gennaio 2025 è fermo a zero: urge passare dalle parole ai fatti.

