Torino, Vagnati ancora distante dal rinnovo: con Cairo ora…

Ancora distanza per il rinnovo di contratto del direttore tecnico del Torino Davide Vagnati, la situazione legata al braccio destro di Urbano Cairo

La vittoria confezionata dal Torino ieri sera in casa contro il Como ha allontanato qualche nube di troppo dalle teste degli uomini di Paolo Vanoli. Dopo quattro sconfitte consecutive infatti, i granata – complice il gol di Nije al ‘75 – hanno ritrovato tre punti importantissimi che all’ombra della Mole mancavano da un mese. Lo sa bene il dt Davide Vagnati, tra i più entusiasti ieri sera sul manto erboso del Grande Torino al triplice fischio.

A dire il vero però, per l’ex manager della Spall, quanto accade sul campo da calcio (ad oggi) non è l’unica preoccupazione. Vagnati sta infatti lavorando dietro le quinte, in attesa specialmente del calciomercato di gennaio (dove il Torino sarà chiamato a pescare il sostituto del lungodegente Zapata). Allo stesso tempo, il nativo di Genova si sta paradossalmente prodigando anche per portare in porto un rinnovo di contratto a dir poco speciale: il suo.

Arrivato nella primavera del 2020 il braccio destro di Urbano Cairo vedrà il suo contratto scadere nel 2025. Una manciata di mesi or sono – era lo scorso 4 maggio – lo stesso presidente del Torino aveva confermato in pompa magna la volontà di proseguire insieme al ‘collega’ ligure. Eppure, i tempi per quella che all’epoca sembrava una formalità si sono allungati e a distanza di mesi della ‘canonica’ firma su un contratto nuovo di zecca per Davide Vagnati nemmeno l’ombra.

Sia chiaro, le parti sono e rimangono in continuo contatto. Vagnati e Cairo – al di là dei numerosi appelli telefonici – si sono incrociati martedì tra le mura del Filadelfia, così come ieri sera allo stadio proprio in occasione di Torino Como. Il rapporto è idilliaco e la strada tracciata sembra quella comune, per quanto come anticipato, le tempistiche potrebbero non essere delle più brevi. La palla passa quindi alle trattative, con gli ultimi due mesi di questo 2024 che potrebbero risultare decisivi. Il successo col Como ha allontanato le nubi di Cagliari casa Torino, ora si lavora con serenità, in attesa naturalmente del già citato calciomercato invernale.