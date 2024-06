Il Torino di Paolo Vanoli si prepara a dire addio al primo pezzo pregiato del club, il suo contratto con i granata scadrà domani

Quella che si concluderà domani, domenica 30 luglio, a mezzanotte in punto, sarà l’ultima settimana di Ricardo Rodriguez come tesserato del Torino. Il contratto del terzino svizzero scadrà infatti l’ultimo del mese e qualsivoglia ipotesi di rinnovo per lui è già tramontata da tempo. Insomma, dopo quattro stagioni (Rodriguez arrivò all’ombra della Mole nel 2020), 119 partite disputate, un gol e la fascia da capitano al braccio, l’elvetico è ormai prossimo a dire per sempre addio al Piemonte.

A confermare la notizia – che a dire il vero già era iniziata a ventilare dopo il mancato prolungamento contrattuale di mister Juric – ci ha pensato lo stesso patron del Torino Urbano Cairo. Perentorie le parole dell’imprenditore alessandrino, che ad un evento svoltosi in quel di Milano circa due settimane or sono, ha appunto ribadito la decisione imbroccata dal trentunenne di Zurigo. Con annessi, naturalmente, relativi ringraziamenti per la professionalità palesata dal difensore nei suoi anni di ‘servizio’ in granata.

Se per il Torino non sarà un’impresa da poco trovare una pedina in grado di rimpiazzare l’ex Milan, tutto tranne che scontato pare anche il futuro dello stesso Rodriguez. I petroldollari dall’Arabia Saudita rappresentano un’offerta allettante (ricordiamo che il terzino spegnerà 32 candeline ad agosto), ma sarebbe quantomai affrettato escludere altre possibilità. Da più parti si vocifera infatti di un possibile interesse del Monza, per non parlare di piste da seguire che portano invece verso l’est Europa.

Quel che è certo, è che in questi esatti istanti la prima (e forse) unica preoccupazione di Rodriguez ha un volto ben preciso: gli Europei 2024. Questa sera il classe ‘92 scenderà in campo fin dal primo minuto in Svizzera Italia. D’altra parte dello rettangolo verde i suoi – ormai ex – compagni del Torino Buongiorno e Bellanova. Solo dopo ci sarà tempo per parlare di mercato.