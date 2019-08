Torino Wolverhampton LIVE: allo Stadio Grande Torino va in scena l’andata dello spareggio per accedere alla fase a gironi dell’Europa League

(dall’inviato allo Stadio Grande Torino) – Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena l’andata dei playoff di Europa League tra Torino e Wolverhampton. Mazzarri opta ancora per Berenguer titolare alle spalle di Zaza e Belotti, inglesi con Cutrone e Ruben Neves in panchina.

AGGIORNA LA DIRETTA LIVE

Sintesi Torino Wolverhampton MOVIOLA

Termina il primo tempo, Wolves in vantaggio per 1-0

43′ Gol Wolverhampton – Wolves in vantaggio: Saiss spizza di testa in area di rigore, Sirigu non può nulla

39′ Occasione Izzo – Izzo vicino al vantaggio, Rui Patricio salva d’istinto

18′ Traversa Nkoulou – Nkoulou spizza la traversa di testa su assist di Izzo!

13′ Sirigu salva – Un errore di Ansaldi innesca Traoré, Sirigu salva di piede su Diogo Jota

Squadre in campo, si parte!

Migliore in campo Torino Wolverhampton PAGELLE

SAISS – L’uomo meno atteso si rivela il più letale: pesantissima rete, segnata per giunta in trasferta

Torino Wolverhampton 0-1: tabellino

MARCATORI: pt 43′ Saiss

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Lukic, Bonifazi, Millico, Djidji, Aina, Rincon. Allenatore: Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinagre; Jimenez, Diogo Jota. A disposizione: Ruddy, Bennett, Pedro Neto, Ruben Neves, Cutrone, Gibbs-White, Jonny. Allenatore: Espirito Santo

ARBITRO: Dias (Por)