Toro, che entusiasmo il popolo granata: al via la campagna abbonamenti

Toro, che entusiasmo per il popolo granata alla vigilia della nuova stagione: domani il via alla campagna abbonamenti

Nuovo step nell’intensa estate del Torino. Che tra il ritiro a Bormio e l’attesa per il calcio d’inizio sulla propria Europa League, domani vedrà scattare la campagna abbonamenti 2019/2020 per assistere alle partite casalinghe di Serie A.

E il club, in questa stagione in particolare, si attende un’importante risposta da parte dei propri tifosi. Tornati in massa allo stadio nell’esaltante seconda parte dell’ultimo campionato, pronti ad invadere Alessandria per la gara d’andata del secondo turno preliminare in Europa. Anche se la capienza del Moccagatta, per imposizioni Uefa, non andrà oltre i 6mila posti…