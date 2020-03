Toro Day, la programmazione speciale di Sky per la giornata di oggi

Toro Day, la programmazione speciale di Sky per una giornata a tinte granata: ecco il palinsesto previsto per oggi

Quest’oggi su Sky Sport Serie A andrà in onda il “Toro Day”, una giornata intera dedicata ai colori granata. Sei le partite che verranno trasmesse, oltre che al docufilm di Federico Buffa “Storie di Campioni, il Grande Torino” e alla puntata di Giorgio Porrà “L’uomo della Domenica, Gigi Radice”.

09:30 e 19:45 – Torino vs Genoa (Stagione 13/14)

11:15 e 23:30 – Torino vs Juventus (Stagione 14/15)

13:00 e 21:30 – Storie di Campioni, Il Grande Torino

13:45 e 22:15 – L’uomo della Domenica, Gigi Radice

14:30 e 24:00 – Inter vs Torino (Stagione 14/15)

16:15 – Torino vs Sampdoria (Stagione 14/15)

18:00 – Torino vs Roma (Stagione 16/17)

23:00 –Torino vs Inter (Stagione 13/14)