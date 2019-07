Toro, in Europa League col Debrecen l’esordio da dirigente per Moretti – FOTO

Toro, in Europa League contro il Debrecen esordio da dirigente per Emiliano Moretti: in tribuna ad Alessandria

Esordio stagionale per il Torino, che ha bagnato con un convincente 3-0 la prima uscita in Europa League contro il Debrecen. Una sfida, quella di Alessandria, che ha offerto un’altra prima volta.

Quella di Emiliano Moretti in tribuna. Smessi gli abiti da calciatore, infatti, l’ex centrale in estate ha sposato il progetto granata firmando un contratto da dirigente. Al Moccagatta il suo esordio in giacca e cravatta.