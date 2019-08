Toro, infortunio Baselli: escluse lesioni. Lukic torna in gruppo 

Infortunio Baselli, gli accertamenti clinici hanno escluso lesioni per il centrocampista del Toro. Lukic torna in gruppo

Buone notizie in casa Toro in vista della sfida contro i bielorussi del Soligorsk del prossimo 8 agosto.

Nella giornata di oggi, come comunicato dalla società granata: «Gli accertamenti clinici cui è stato sottoposto Baselli hanno escluso lesioni. Il centrocampista, uscito anzitempo a Debrecen, ha svolto comunque prudenzialmente un lavoro differenziato. Regolarmente in gruppo Lukic, che ha smaltito la fastidiosa otite che gli aveva impedito di partecipare alla trasferta in Ungheria».