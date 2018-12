Il presidente del Torino Urbano Cairo parla del derby di sabato: «Ci stiamo preparando al meglio. CR7? Ci pensa Mazzarri»

Alla presentazione del calendario Formen il presidente del Toro Urbano Cairo ha parlato del derby che si giocherà sabato, ecco le sue parole: «Questa è certamente una partita importante, noi ci stiamo preparano nel migliore dei modi. Io so che Mazzarri, così come fa per ogni gara, è impegnato a prepararla al meglio. La squadra sta facendo un buon lavoro, ha giocato una bella partita a San Siro contro il Milan anche se avrebbe potuto fare anche qualcosa in più. Dobbiamo proseguire su questa buona strada, compatti, corti e vogliosi di arrivare al risultato».

A Cairo viene poi chiesto se la squadra è solita effettuare qualche rito scaramantico prima dei match importanti come questo:«No, niente di che. Sono settimane molto pesanti quelle che precedono il Natale, ci sono da fare parecchie cose e in più si aggiungono anche momenti più legati alle ricorrenze. Abbiamo molti più impegni e non c’è tempo per pensare alle scaramanzie, il che è anche meglio. Dobbiamo arrivare alla partita, che è il momento clou dove le cose devono essere fatte al meglio». Il presidente dei granata conclude poi parlando del bianconero Cristiano Ronaldo, ecco le sue parole: «Certamente stiamo parlando di un grande campione, un grande giocatore. Ha vinto ben cinque palloni d’oro. Mazzarri dovrà occuparsene con la difesa, speriamo trovi le soluzioni più efficaci comunque credo che lui ci stia già lavorando bene».