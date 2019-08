Toro, la ricetta di Ansaldi: «Vincere la prima in casa contro i Wolves»

Toro, la ricetta di Ansaldi verso il playoff di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk: «Vincere la prima in casa»

Cristian Ansaldi, dopo la partita tra Shakhtyor Soligorsk e Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel. «Siamo venuti in Bielorussia per vincere, non è stato così. In queste quattro partite abbiamo sbagliato qualcosina all’inizio, anche oggi abbiamo regalato i primi dieci minuti. Dobbiamo migliorare in vista della prossima partita, che è molto difficile».

E così ha rivolto lo sguardo al prossimo turno: «Sappiamo l’importanza del playoff e la forza del Wolverhampton. Servirà il miglior Toro. Dobbiamo avere più maturità: vincere prima di tutto in casa e poi se si può anche in Inghilterra. Zaza? Ha fatto un gol da giocatore top, la partita sembrava morta e lui ha dato la scossa».