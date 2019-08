Toro, Mazzarri rammaricato: «Avremmo voluto fare una partita migliore»

Toro, Mazzarri rammaricato per il pareggio con lo Shakhtyor Soligorsk: «Avremmo voluto disputare una partita migliore»

C’è un filo di rammarico nelle parole di Walter Mazzarri a margine del pareggio ottenuto dal suo Toro in casa dello Shakhtyor Solgorsk. «Oggi avremmo voluto fare una partita migliore di quella che abbiamo fatto. Ci siamo resi conto che l’avversario in realtà era molto più forte di quanto il risultato all’andata avesse fatto pensare. L’avevo fatto capire ai miei giocatori, che loro ci avrebbero creduto e avrebbero attaccato molto più del match dell’Olimpico».

Poi ha proseguito, nella nota pubblicata dal sito ufficiale granata. «Detto ciò, chiunque ha giocato a calcio sa che quando hai un vantaggio così ampio come avevamo noi non è mai facile scendere con l’adrenalina giusta. Il prossimo turno? Dovremo dare il meglio di noi, indipendentemente da chi sarà il nostro avversario. Dato che giocheremo il primo match in casa, sarà importante non subire gol. Di sicuro dovremo fare meglio la fase difensiva rispetto a oggi».